Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Podezřelí dopadeni následující den
Z místa krádeže odjeli "taxíkem" do Hronova.
Kriminalistům z Trutnova se podařilo během pouhých 24 hodin objasnit vloupání do rodinného domu v Pilníkově. Díky rychlé operativní práci vypátrali a zadrželi dvě osoby podezřelé z tohoto činu.
vloupání do rodinného domu PilníkovPolicejní komisař zahájil trestní stíhání proti ženě (20) a muži (21) pro podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci. Podle zjištění kriminalistů dvojice vytvořila na jedné ze sociálních sítí společný profil, kde vystupovala jako žena náhodně kontaktující muže. Od února letošního roku si psali s poškozeným, který jim v dobré víře sdělil informace o své finanční situaci, bydlišti i další detaily, jež následně využili k naplánování vloupání.
Do domu v Pilníkově vnikli násilím v úterý 21. 4. 2026 po poledni. Pachatele však vyrušil majitel, přesto se jim podařilo z místa uprchnout i s téměř 300 tisíci korunami. Zároveň způsobili škodu na majetku.
Kriminalisté díky rychlé reakci, pečlivému vyhodnocení stop a skvělé souhře celého týmu podezřelé už následující den dopadli v Hronově. Policistům se navíc podařilo zajistit část odcizených peněz, které byly vráceny majiteli.
V případě prokázání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody na 1 až 5 let.
por. Pižlová Šárka, DiS.
24.4.2026, 9:45