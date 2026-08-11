Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Podezřelé nálezy
Jak postupovat v případě nálezu munice?
Nálezy zbraní, nevybuchlých granátů a jiné munice ještě z dob válečných konfliktů nejsou ještě dnes žádnou výjimkou. Lidé je nacházejí při procházkách přírodou, při sběru lesních plodů, při práci na zahradě či na poli, na dnech rybníků, ale i při úklidu sklepů nebo půdních prostor starších domů. Velmi často je nalézají osoby, které používají detektory kovů.
Každý, kdo nalezne zbraň, střelivo nebo nějakou munici, je povinen neprodleně oznámit nález Policii ČR, jinak se vystavuje trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování. Navíc neodborné zacházení s takovým nálezem může mít fatální následky.
Jak postupovat v případě nálezu podezřelého předmětu? Především je nutné zachovat nejvyšší míru opatrnosti. Zásadně s věcí nijak nemanipulovat, protože hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Rozhodně neodnášet danou věc na policejní služebnu, nálezce tím ohrožuje nejen sebe, ale i své okolí. Důležité je místo nálezu nějak označit, např. kapesníkem či čepicí, odstoupit do bezpečné vzdálenosti a přivolat policii přes bezplatnou linku 158. Na místo pak nepouštět žádné jiné osoby. Po příjezdu příslušníci policie prostor zajistí a následně se dostaví policejní pyrotechnik, který munici odveze k řízené likvidaci nebo ji v krajním případě odpálí na místě.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
11. srpen 2026