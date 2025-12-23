Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Poděkování zachráncům
Lidé zachránili život dívce, která ho chtěla ukončit sebevraždou.
Poděkování patří lidem, kterým nebyl lhostejný osud dívky, jež se rozhodla ukončit život pod koly soupravy metra ve stanici Kobylisy. Žena vlezla do kolejiště, na což zareagovali dva cestující a běželi aktivovat nouzové tlačítko k zastavení vlaku. Další muž pro ženu vlezl do kolejiště a ve spolupráci s dalšími cestujícími ji vytáhli ven. Následně si ji převzali do péče přivolaní záchranáři.
Děkujeme všem, kteří se do záchranné akce zapojili, aktivovali tlačítkem nouzový systém a vytáhli ženu z kolejiště. Zachránili jí tak život.
mjr. Jan Daněk
23.12.2025