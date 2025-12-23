Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Poděkování zachráncům

Lidé zachránili život dívce, která ho chtěla ukončit sebevraždou. 

Poděkování patří lidem, kterým nebyl lhostejný osud dívky, jež se rozhodla ukončit život pod koly soupravy metra ve stanici Kobylisy. Žena vlezla do kolejiště, na což zareagovali dva cestující a běželi aktivovat nouzové tlačítko k zastavení vlaku. Další muž pro ženu vlezl do kolejiště a ve spolupráci s dalšími cestujícími ji vytáhli ven. Následně si ji převzali do péče přivolaní záchranáři.  

Děkujeme všem, kteří se do záchranné akce zapojili, aktivovali tlačítkem nouzový systém a vytáhli ženu z kolejiště. Zachránili jí tak život.

mjr. Jan Daněk
23.12.2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 