Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poděkování policistům z Postoloprt
Hlídka pomohla motorkáři v nouzi.
Policisté z policejní stanice obdrželi poděkování za svůj přístup při včerejším výjezdu u Výškova na Lounsku.
Krátce po osmé hodině večerní jsme prostřednictvím tísňové linky 112 obdrželi žádost o pomoc od devětapadesátiletého motorkáře, který se nacházel více než 700 kilometrů od svého domova v cizí zemi. Dotyčný potřeboval pomocnou ruku ve chvíli, kdy mu jednostopé vozidlo vypovědělo službu, přičemž veškeré snahy spojit se s asistenční službou v jeho domovské zemi byly marné.
Na místo proto vyrazili postoloprtští policisté. Zjistili, že muž u obce Výškov čeká na pomoc od své pojišťovny už téměř sedm hodin. V motorkářském oblečení, pod spalujícím sluncem a bez jistoty, jestli se vůbec něčeho dočká. Hlídka jezdci zajistila pitný režim a po vzájemné dohodě také odtah motocyklu společně s ubytováním.
Takto skončil jeden z úterních výjezdů v rozpáleném letním dni.
5. srpna 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje