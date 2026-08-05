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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Poděkování policistům z Postoloprt

Hlídka pomohla motorkáři v nouzi. 

Policisté z policejní stanice obdrželi poděkování za svůj přístup při včerejším výjezdu u Výškova na Lounsku.

Krátce po osmé hodině večerní jsme prostřednictvím tísňové linky 112 obdrželi žádost o pomoc od devětapadesátiletého motorkáře, který se nacházel více než 700 kilometrů od svého domova v cizí zemi. Dotyčný potřeboval pomocnou ruku ve chvíli, kdy mu jednostopé vozidlo vypovědělo službu, přičemž veškeré snahy spojit se s asistenční službou v jeho domovské zemi byly marné.

Na místo proto vyrazili postoloprtští policisté. Zjistili, že muž u obce Výškov čeká na pomoc od své pojišťovny už téměř sedm hodin. V motorkářském oblečení, pod spalujícím sluncem a bez jistoty, jestli se vůbec něčeho dočká. Hlídka jezdci zajistila pitný režim a po vzájemné dohodě také odtah motocyklu společně s ubytováním.

Takto skončil jeden z úterních výjezdů v rozpáleném letním dni.

5. srpna 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

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