Poděkování policistům z Dopravního inspektorátu Louny
Policisté, kteří tou dobou nebyly ve službě, vykonali u dopravní nehody vše, co bylo v jejich silách.
Na podatelnu lounského policejního územního odboru byl před nedávnem zaslán děkovný dopis. Rádi bychom jej touto cestou zveřejnili a poděkovali autorovi za tato vlídná slova vůči práci našich kolegů, kteří byli tou dobou mimo službu, ale jako první u těžké dopravní nehody. Naštěstí se vraceli ze zdravotnického kurzu a u takto závažného střetu vozidel zužitkovali právě zmíněný výcvik.
Dobrý den,
Jmenuji se XXXX a dne XXXX jsem stála v koloně na výjezdu z Loun směr Dobroměřice, když do mne v plné rychlosti zezadu naboural řidič, hledající něco v navigaci. Moje nepojízdné auto se v tu chvíli ocitlo v protisměrném pruhu s vypnutým motorem a hlášením „crash". Já jen bezmocně hleděla na blížící se auta v protisměru s myšlenkou „Ted' to dostanu zepředu".
Byla jsem tak otřesená (i sedačka se se mnou ulomila), že jsem pár minut nebyla schopna nijak reagovat. V tu chvíli náhodou v protisměru jelo a zastavilo policejní auto tak, že zabránilo dalšímu možnému čelnímu střetu. Řidič - policista z něj vystoupil a věnoval se mi. Jeho spolujezdec - také policista - řídil dopravu kolem místa nehody.
Ačkoliv jsem si neuvědomovala žádná poranění, nebyla jsem chvíli schopna žádné akce. (Teprve později se projevila zranění) Policista Jan Vacek se mne na místě trpělivě na vše vyptal, zařídil vše potřebné včetně označení místa výstražným trojúhelníkem, přivoláním dopravní policie (sám byl v daný okamžik mimo službu), kontaktu s viníkem nehody, zařízením odtahové služby atd.
Tímto vřele děkuji panu Vackovi za úžasný, nejen profesionální, ale především lidský přístup a pomoc, které se mi od něj dostalo, a to od samotného vzniku nehody až po odstranění jejích následků. Tento zážitek pro mne bezezbytku naplnil vaše heslo „Pomáhat a chránit".
Přeji mnoho úspěchů ve vaší práci a řadu dalších spokojených klientů.
S pozdravem
xxxxxxxxxxx
Znění dopisu je anonymizováno.
Převelice děkujeme za tuto pěknou a velmi cennou zpětnou vazbu, i když se týkala takto nepříjemné situace, která Vás potkala. Nadřízeným jsme tento dopis předali a slova, že bezezbytku naplil naše heslo ,,Pomáhat a chránit“ potěšila i samotného policistu praporčíka Jana Vacka. Přejeme mnoho šťastných kilometrů bez nehod a jiných karambolů.
22. května 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje