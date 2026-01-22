Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poděkování občanům za spolupráci
Kriminalisté objasnili případ loupežného přepadení v Rudolfově.
Kriminalisté z Českých Budějovic ve velmi krátké době objasnili případ loupežného přepadení jedné provozovny v Rudolfově, ke kterému došlo koncem prosince, a o kterém jsme veřejnost informovali v pondělí. Právě veřejnosti a médiím patří poděkování za spolupráci, protože právě díky výzvě ve sdělovacích prostředcích se ozvalo několik občanů s informacemi, které zásadním způsobem přispěli k vyřešení tohoto případu. Kriminalisté následně ztotožnili pachatele, je jím muž (nar. 1985) z Českobudějovicka. Ten si včera vyslechl obvinění ze spáchání trestného činu loupeže, za který mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Kriminalisté zároveň podali podnět na vzetí obviněného do vazby.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
