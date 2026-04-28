Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Poděkování, která neomrzí
Pro zasahující policisty za jejich nelehkou službu.
Tři velmi milá poděkování policistům jsme obdrželi v nedávných dnech. Všechna tři potvrzují, že každodenní policejní nelehká služba má smysl a že si jí lidé umí vážit.
V prvním případě šlo o dopravní nehodu v ranní špičce v Hradci Králové. Policisté z královéhradeckého pohotovostního a eskortního oddělení, kteří se shodou okolností nacházeli poblíž, okamžitě zareagovali, převzali organizaci celé situace a s odpovídající profesionalitou a lidským přístupem pomohli všem zúčastněným. „..Velice rychle spustili maják, přijeli k nám a pomohli nám situaci řešit. Ačkoliv alespoň na první pohled šlo o dva mladé muže, jejich chování bylo neskutečně profesionální. Klidné, věcné, okamžitě se rozhodovali, co a jak, pomohli nám přesunout se na kraj, později pak zastavili na chvíli dopravu, pomohli odtlačit nepojízdné druhé auto, sepsat hlášení, poradili s dalším postupem. Tuším, že se policie často setkává s negativními reakcemi a věřím, že je poděkování může potěšit. Vaše heslo Pomáhat a chránit možná někdy zní jako klišé, ale tihle dva pánové konali přesně v jeho duchu. Jsem jim za to vděčný,“ píše ve svém děkovném dopise muž.
Ve druhém případě šlo o řešení krádeže, ke které došlo během pobytu autora děkovného dopisu v zahraničí. Vše tak řešili trutnovští kriminalisté tzv. „na dálku“. „Vaši kolegové byli velmi aktivní a rychlí a vše se vyřešilo opravdu super. Nejprve mi ta krádež úplně pokazila dovolenou, ale rychlý a hlavně velmi aktivní přístup celého týmu vyřešil vše opravdu super rychle. Předejte poděkování všem, kteří se podíleli na tomto případu,“ uvádí autor děkovného dopisu.
V pořadí třetí poděkování zamířilo opět k policistům pohotovostního a eskortního oddělení, k policistům královéhradeckého dopravního inspektorátu a k cizineckým policistům, kteří společně zasahovali u dopravní nehody v Hradci Králové. „Byla to pro mě velmi náročná a stresující situace, ale díky vašemu klidnému, profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu jsem to zvládla mnohem lépe. V tu chvíli pro mě znamenalo opravdu hodně, jak jste se ke mně chovali. Vaší práce si nesmírně vážím a jsem vám upřímně vděčná,“ uvádí pisatelka.
Děkujeme za tato milá slova – pro policisty jsou taková poděkování velkou motivací a potvrzením, že jejich práce má opravdu smysl.
mjr. Magdaléna Vlčková
28.4.2026