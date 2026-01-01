Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Poděkování dvěma policistům z dopravního inspektorátu Děčín

Takové zprávy nám připomínají, proč má naše práce smysl. 

Na podatelnu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje  byl v těchto dnech doručen děkovný e-mail od maminky ročního dítěte.  Rádi bychom jej touto cestou zveřejnili a zároveň poděkovali autorce za milá a vlídná slova směřující k práci policistů.

 Z doručeného e-mailu:

„Dobrý den,
dovolte mi, prosím, zaslat poděkování dvěma policistům z Vašeho oddělení.

Vážení příslušníci Policie České republiky,
dovolte mi upřímně poděkovat dvěma policistům, kteří mi dne 6. ledna 2026 v podvečerních hodinách pomohli v obci Dolní Podluží, na trase z Jiřetína pod Jedlovou do Varnsdorfu, když se mi porouchalo auto. V té chvíli jsem byla se svým ročním synem, venku v zimě, čekala jsem na příjezd manžela a situace pro nás nebyla jednoduchá. Syn plakal a já byla ve velkém stresu.

Velmi si vážím toho, že si policisté sami všimli, že se něco děje, zastavili a nabídli pomoc. S velkým pochopením a empatií nám umožnili počkat v teple služebního vozidla, než manžel dorazil. Jejich ochota a lidskost pro mě v tu chvíli znamenaly opravdu hodně. Díky takovým zkušenostem má člověk pocit, že Policie České republiky není jen o předpisech, ale především o pomoci lidem.“

Znění dopisu je anonymizováno.

Toto poděkování patří dvěma policistům z dopravního inspektorátu Děčín.  Je krásným připomenutím, že všímavost, empatie a obyčejná lidskost mají v naší práci své pevné místo. Taková slova jsou pro naše kolegy velkou motivací a potvrzením, že jejich každodenní snaha má smysl.

Děčín 7. ledna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 