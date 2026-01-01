Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Poděkování dvěma policistům z dopravního inspektorátu Děčín
Takové zprávy nám připomínají, proč má naše práce smysl.
Na podatelnu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje byl v těchto dnech doručen děkovný e-mail od maminky ročního dítěte. Rádi bychom jej touto cestou zveřejnili a zároveň poděkovali autorce za milá a vlídná slova směřující k práci policistů.
Z doručeného e-mailu:
„Dobrý den,
dovolte mi, prosím, zaslat poděkování dvěma policistům z Vašeho oddělení.
Vážení příslušníci Policie České republiky,
dovolte mi upřímně poděkovat dvěma policistům, kteří mi dne 6. ledna 2026 v podvečerních hodinách pomohli v obci Dolní Podluží, na trase z Jiřetína pod Jedlovou do Varnsdorfu, když se mi porouchalo auto. V té chvíli jsem byla se svým ročním synem, venku v zimě, čekala jsem na příjezd manžela a situace pro nás nebyla jednoduchá. Syn plakal a já byla ve velkém stresu.
Velmi si vážím toho, že si policisté sami všimli, že se něco děje, zastavili a nabídli pomoc. S velkým pochopením a empatií nám umožnili počkat v teple služebního vozidla, než manžel dorazil. Jejich ochota a lidskost pro mě v tu chvíli znamenaly opravdu hodně. Díky takovým zkušenostem má člověk pocit, že Policie České republiky není jen o předpisech, ale především o pomoci lidem.“
Znění dopisu je anonymizováno.
Toto poděkování patří dvěma policistům z dopravního inspektorátu Děčín. Je krásným připomenutím, že všímavost, empatie a obyčejná lidskost mají v naší práci své pevné místo. Taková slova jsou pro naše kolegy velkou motivací a potvrzením, že jejich každodenní snaha má smysl.
Děčín 7. ledna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje