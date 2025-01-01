Policie České republiky  

Podcenila počasí a dvakrát auto přetočila přes střechu

Řidička nepřizpůsobila rychlost namrzlé silnici. Z karambolu vyvázla naštěstí jen s lehkým zraněním. 

Minulý čtvrtek před osmou hodinou ráno projížděla řidička  motorového vozidla tovární značky Toyota Hilux od Žďáru do obce Okna, když v klesání nezpomalila na namrzlé vozovce a dostala auto do smyku. Následně vyjela na pole, kde  se dvakrát převrátila přes střechu a nakonec zůstala stát na boku. Cestovala sama a z nebezpečně vypadajícího karambolu vyvázla jen s lehkým zraněním. Pod vlivem alkoholu nebyla. Škodu na toyotě jsme odhadli na 250 000 korun. 

Některé silnice už kloužou a je třeba, abyste s tím počítali. V případě nepříznivých klimatických podmínek snižte rychlost a myslete na to, že je vaše brzdná dráha delší. Pozor si dejte zejména na mostech, v zatáčkách a na stíněných úsecích silnic. Také dodržujte bezpečné rozestupy. Pozor si dejte na takzvaný černý led, který se může jevit jako mokrá silnice, přitom jde o tenkou průhlednou vrstvu ledu na silnici. Vzniká při teplotách kolem nuly převážně v noci a ráno a je téměř neviditelný.

12. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

