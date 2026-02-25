Policie České republiky  

Podcenil počasí a přecenil své schopnosti

Auto převrátil v příkopu na střechu. 

V sobotu kolem 7.30 projížděl řidič v osobním vozidle tovární značky Škoda Fabia po silnici I/13, když v Heřmanicích v Podještědí nepřizpůsobil rychlost jízdy zasněžené silnici a v levotočivé zatáčce se dostal do smyku, který ho vynesl do protisměru. Aby zabránil střetu s protijedoucím vozidlem, strhl řízení zase zpátky do svého jízdního pruhu, ale na silnici se neudržel a skončil v pravém silničním příkopu na střeše. Při havárii se nikdo nezranil, nicméně škoda na fabii je totální. 

Dechová zkouška ukázala, že za jejím volantem seděl řidič  s 1,12 promile alkoholu v krvi. Proto jsme mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Navíc ho nemine trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.

25. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

