Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Podcast: Zuzana Pidrmanová

Víte, co dělají děti online? 

PODCAST 692x200Víte, co dělají vaše děti a s kým se baví, když jsou online? Naučili jste je kromě bezpečného přecházení silnice a nehraní si s ohněm také bezpečný pohyb na internetu? Chcete úplně jednoduchou radu, jak nepodlehnout kyberšmejdům? V tom případě nevynechejte tento velký rozhovor s šéfkou policejní prevence Zuzanou Pidrmanovou. Možná bude překvapeni, že i maličkosti mohou udělat život vás a vašich dětí bezpečnější.

🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify a YouTube.

21. dubna 2026

Související dokumenty

  • Podcast: Zuzana Pidrmanová
    Velikost souboru: 52,9 MB / formát MP3

