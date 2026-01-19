Podcast: Václav Blahunek
Václav Blahunek – správný dirigent musí být muzikant
Neplatí, že každý policista nosí zbraň a tráví čas na střelnici. Malá skupina policistů nosí místo zbraní hudební nástroje, které mistrně ovládá. Předvedli to třeba i ve slavné Carnegie Hall v New Yorku.
Zajímá vás, jaké skladby hrají nejvíc, kdo jim navrhl uniformy a který policejní prezident nosil červené ponožky k uniformě a ještě zvládl dirigovat?
V novém dílu našeho podcastu nahlédneme pod pokličku Hudby hradní stráže a Policie ČR s jejím šéfdirigentem Václavem Blahunkem
🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify, YouTube a https://policie.gov.cz/podcast.
19. ledna 2026