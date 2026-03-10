Podcast: Radek Galaš
Radek Galaš: Každý, s prominutím, pitoma musí sahat na exponáty.
V Praze je mnoho muzeí, ale jen v jednom uvidíte nejrůznější exponáty spojené se skutečným zločinem a bojem proti němu. Muzeum Policie ČR je plné příběhů ochránců zákona a exponátů spojených s řadou známých i méně známých případů. Zajímá vás, kolik exponátů v muzeu je, proč před muzeem parkuje tank, nebo které krajské ředitelství policie vlastní popravčí nástroj? To všechno se dozvíte v dalším díle našeho podcastu, tentokrát s Radkem Galašem, ředitelem policejního muzea.
🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify a YouTube.
