Podcast: Radek Galaš

Radek Galaš: Každý, s prominutím, pitoma musí sahat na exponáty. 

PODCAST 692x200V Praze je mnoho muzeí, ale jen v jednom uvidíte nejrůznější exponáty spojené se skutečným zločinem a bojem proti němu. Muzeum Policie ČR je plné příběhů ochránců zákona a exponátů spojených s řadou známých i méně známých případů. Zajímá vás, kolik exponátů v muzeu je, proč před muzeem parkuje tank, nebo které krajské ředitelství policie vlastní popravčí nástroj? To všechno se dozvíte v dalším díle našeho podcastu, tentokrát s Radkem Galašem, ředitelem policejního muzea.

🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify a YouTube.
 

10. března 2026

