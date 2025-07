Podcast: Marek z URNA

Jeho prací je čelit nebezpečí, které si většina z nás ani nedokáže představit.



Marek už osmnáct let vyjíždí do nejnebezpečnějších koutů světa, kde chrání životy českých diplomatů. Afghánistán, Sýrie, Libanon. Místa, kam by většina z nás nikdy nevkročila. Pro něj jsou každodenní realitou. Zranění v boji ho nezastavilo. Doma se věnuje výcviku kolegů, které připravuje na zahraniční nasazení. Jak vypadá práce člena URNA na zahraniční misi? Co vás naučí boj o život? A proč se i po letech stále těší na další výjezd? Poslechněte si podcast s Markem. Upřímně, bez příkras a přímo z první linie.

🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify, YouTube a https://policie.gov.cz/podcast.

14. července 2025

Související dokumenty Podcast: Marek URNA

Velikost souboru: 46,8 MB / formát MP3



