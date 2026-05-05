Podcast: Lukáš Lazecký
Antikonfliktní tým je podaná ruka policie
Antikonfliktní týmy u Policie České republiky v těchto dnech slaví 20 let svého působení. V jejich řadách působí policisté, ale jejich činnost probíhá v civilním oděvu. Rozpoznatelní jsou však snadno díky žlutým vestám a potkat je můžete na různých typech shromážděních a rizikových sportovních utkáních. Jaká je náplň práce těchto týmů, jestli lze v davu vytipovat problémového člověka, jak se komunikuje s jednotlivcem a davem a jak riziková je práce antikonfliktních týmů? Odovídá kpt. Lukáš Lazecký, který roli tzv. akátéček popisuje jako podanou ruku policie.
5. května 2026