Podcast: Libor Pícka

Pracuje 10 kilometrů nad zemí a dělá vše pro bezpečnost pasažérů v letadle. 

PODCAST 692x200Libor téměř celý služební život zasvětil bezpečnosti létání, už 21 let se pohybuje na palubách letadel jako Air Marshal cizinecké policie. Každodenním úkolem jeho i jeho týmu je zajistit bezpečnost letů do rizikových destinací či provádět eskorty uprchlých zločinců z celého světa zpět do České republiky. Jak vypadá zásah na palubě proti nebezpečným osobám? Jak často musí Air Marshalové použít zbraň a jaké májí střelivo? Poslechněte si podcast s Liborem a budete mít přesnou představu o práci českých strážců nebes.

🎧Dostupné na podcastových platformách SpotifyYouTube a https://policie.gov.cz/podcast.

22. září 2025

