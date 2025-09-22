Podcast: Libor Pícka
Pracuje 10 kilometrů nad zemí a dělá vše pro bezpečnost pasažérů v letadle.
Libor téměř celý služební život zasvětil bezpečnosti létání, už 21 let se pohybuje na palubách letadel jako Air Marshal cizinecké policie. Každodenním úkolem jeho i jeho týmu je zajistit bezpečnost letů do rizikových destinací či provádět eskorty uprchlých zločinců z celého světa zpět do České republiky. Jak vypadá zásah na palubě proti nebezpečným osobám? Jak často musí Air Marshalové použít zbraň a jaké májí střelivo? Poslechněte si podcast s Liborem a budete mít přesnou představu o práci českých strážců nebes.
🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify, YouTube a https://policie.gov.cz/podcast.
