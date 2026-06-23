Podcast: Jan Bleha
Jan Bleha - to se opravdu nikdy nemůže stát, že by volal skutečný bankéř, nebo policista.
Dnes o své peníze přijdete spíše díky podvodům na internetu, než zásluhou kapsáře, nebo lupiče. Kriminalita se mění a na tyto změny musí reagovat i Policie ČR. Kdo a jak každý den řeší online podvody, falešné investice, ale také případy podvodných e-shopů? Zajímá vás, jak probíhá zásah proti call centru falešných bankéřů ve válečné zóně, nebo jak dopadnout podvodného prodejce Boba a Bobka? To vše se dozvíte v tomto díle našeho podcastu, tentokrát s Janem Blehou, šéfem pardubických expertů na kyberkriminalitu.
🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify a YouTube.
23. června 2026