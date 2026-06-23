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Podcast: Jan Bleha

Jan Bleha - to se opravdu nikdy nemůže stát, že by volal skutečný bankéř, nebo policista. 

PODCAST 692x200Dnes o své peníze přijdete spíše díky podvodům na internetu, než zásluhou kapsáře, nebo lupiče. Kriminalita se mění a na tyto změny musí reagovat i Policie ČR. Kdo a jak každý den řeší online podvody, falešné investice, ale také případy podvodných e-shopů? Zajímá vás, jak probíhá zásah proti call centru falešných bankéřů ve válečné zóně, nebo jak dopadnout podvodného prodejce Boba a Bobka? To vše se dozvíte v tomto díle našeho podcastu, tentokrát s Janem Blehou, šéfem pardubických expertů na kyberkriminalitu.

🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify a YouTube.

23. června 2026

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  • Podcast: Jan Bleha
    Velikost souboru: 42,9 MB / formát MP3

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