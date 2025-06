Podcast: David Bernard

Poříční oddělení pracuje na vodě, pod vodou i u vody. Když dohlíží na provoz na vodní ploše jsou spíš jako dopravní policie. Když působí na břehu např. při kontrole chat, jsou jako běžná pořádková policie. A když na dně přehrady naleznou mrtvolu, stávají se z potápěčů kriminalističtí technici. Vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard mluví také o tom, jaká jsou pravidla pohybu na vodě, jak je to s alkoholem a vodáctvím, co dělají "poříčáci", když voda zamrzne, kde a proč je nejvyšší riziko úrazů a také o tom, že potápět se musí i do jímky. Poslechněte si tuto epizodu, ať trávíte nejenom léto bezpečně u vody.

2. června 2025

