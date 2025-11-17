Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Podcast: Anika Stulíková

Anika Stulíková: Já bych do AI nevkládala nic, co bych veřejně nenapsala na blog. 

PODCAST 692x200Moderní technologie, včetně AI, se stávají běžnou součástí našich životů a to platí i pro Policii ČR. Chcete vědět, co vlastně AI je, jak funguje, jaká má rizika? Zajímá vás, jak AI používají zločinci, jak může pomoci policistům v boji proti nim, nebo jak moc může urychlit jejich práci?
To všechno zjistíte v novém díle našeho podcastu, tentokrát s Anikou Stulíkovou, která se svým týmem stojí za digitalizací policie.

🎧Dostupné na podcastových platformách SpotifyYouTube a https://policie.gov.cz/podcast.

17.listopadu 2025

Související dokumenty

  • Podcast-Anika-Stulíková.mp3
    Velikost souboru: 75,4 MB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 