Podcast: Anika Stulíková
Anika Stulíková: Já bych do AI nevkládala nic, co bych veřejně nenapsala na blog.
Moderní technologie, včetně AI, se stávají běžnou součástí našich životů a to platí i pro Policii ČR. Chcete vědět, co vlastně AI je, jak funguje, jaká má rizika? Zajímá vás, jak AI používají zločinci, jak může pomoci policistům v boji proti nim, nebo jak moc může urychlit jejich práci?
To všechno zjistíte v novém díle našeho podcastu, tentokrát s Anikou Stulíkovou, která se svým týmem stojí za digitalizací policie.
🎧Dostupné na podcastových platformách Spotify, YouTube a https://policie.gov.cz/podcast.
17.listopadu 2025