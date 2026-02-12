Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Podařilo se dopadnout pachatele žhářského útoku
Z důvodu msty vymyslel, zorganizoval a zaplatil vykonavateli za založení požáru osobního vozidla. Díky skvělé práci kriminalistů byl obviněn a skončil ve vazbě.
Policejní komisařka v uplynulém týdnu zahájila trestní stíhání dvou mužů (30 let a 33 let), které obvinila ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Ačkoliv starší z mužů trestnou činnost "pouze" vymyslel, zorganizoval, ale přímo se samotného útoku neúčastnil, hrozí mu stejný trest jako vykonavateli.
Právě starší z mužů během několika podzimních měsíců loňského roku soustavně naléhal na svého známého, aby zapálil nějakou hořlavou látkou zaparkované vozidlo u jednoho z domů v malé obci na Přešticku. Za tuto službu mu poslal na jeho účet částku pět tisíc korun. Aby už měl konečně od svého kamaráda klid, tak se k činu tedy odhodlal v brzkých ranních hodinách 13. prosince 2025. Dojel do zmíněné obce a zde polil benzínem interiér zaparkovaného vozidla tovární značky Fiat, které ihned začalo hořet. Od něho se vznítilo vedle zaparkované vozidlo značky Smart. Vlivem požáru se hořící vozidlo Fiat samovolně rozjelo a najelo do uzavřených vrat u rodinného domu.
Díky skvělé operativní činnosti kolegů z 1. oddělení obecné kriminality z územního odboru Plzeň venkov se podařilo získat dostatek důkazů usvědčující pachatele. Proto 5. února proběhla realizace k tomuto případu, která byla spojena s domovní prohlídkou u organizátora žhářského útoku a policisté zadrželi oba muže. Mladší z nich byl po provedených úkonech propuštěn na svobodu. Policejní komisařka podala na oraganizátora podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval a je tedy stíhán vazebně.
por. Ing. Eva Červenková
12. února 2026