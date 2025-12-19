Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Podali první pomoc napadenému a pomohli objasnit trestný čin
Studenty nyní ocenil krajský ředitel přímo ve škole.
V srpnu letošního roku vyjížděli policisté na oznámení o potyčce osob v jednom z kempů na Jičínsku. Na místo se sjely všechny dostupné hlídky včetně těch z Libereckého kraje. Policisté zabránili eskalaci situace a zamezili dalšímu napadání mezi osobami. Na místě však zůstala jedna zraněná osoba. Jednalo se o muže ve věku 63 let, kterého si do další péče převzali záchranáři a převezli jej do nemocničního zařízení. Při následném rozplétání okolností potyčky jičínskými kriminalisty vyšlo najevo, že v celém nešťastném incidentu hráli dost podstatnou roli i tři studenti 4. ročníku BPA v Malých Svatoňovicích. Nejenom, že poskytli napadenému muži první pomoc, střežili jej před dalšími útoky a významnou měrou přispěli v rámci trestního řízení k řádnému objasnění celé věci. I díky nim se podařilo potyčku rozplést. Následně jičínští kriminalisté začátkem prosince letošního roku sdělili obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ukončeného ve stádiu pokusu, za což útočníkovi hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Do vyšetřování případu byl zapojen i soudní znalec z oboru zdravotnictví odvětví soudního lékařství, jehož závěr pomohl kriminalistům i pro stanovení právní kvalifikace.
Vzhledem k tomu, že tři studenti našli odvahu a začali poskytovat zraněnému první pomoc, ochránili ho před dalšími útoky, celou situaci se snažili mít pod kontrolou, rozhodl se plk. Mgr. Petr Sehnoutka, krajský policejní ředitel spolu s plk. Mgr. Petrem Muchou, ředitelem jičínského územního odboru všem třem studentům poděkovat. „Prokázali obrovskou míru odvahy a zraněnému poskytli první pomoc. Takové situace se nestávají příliš často, aby mladí lidé dokázali zachovat chladnou hlavu, pomoci a zároveň spolupracovali při objasňování trestného činu. Jejich jednání je příkladem pro ostatní a zaslouží si naše uznání,“ řekl plk. Mgr. Petr Sehnoutka.
„Vyšetřování případu nebylo pro naše kriminalisty nijak jednoduché. Pro řádné objasnění věci a stanovení odpovídající právní kvalifikace jsme vyslechli celou řadu svědků a zajistili patřičné důkazy a samozřejmě jsme si přizvali i soudního znalce z oboru zdravotnictví. Z informací, které mám od svých kolegů z místa činu, vyplývá, že se mladíci zachovali, jak nejlépe mohli a je třeba jim poděkovat,“ dodává plk. Mgr. Petr Mucha, ředitel jičínského územního odboru.
Všichni tři jsou studenty 4. ročníku BPA Malé Svatoňovice, což je jedna ze škol, která úzce spolupracuje s Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje v tzv. ambasadorském projektu.
Před dvěma lety jsme podobným způsobem poděkovali studentce této školy za to, že zabránila obtěžování dívek mužem.
Policie ČR v obecné rovině souběžně upozorňuje na to, že by si měli lidé vždy v takových případech co nejdříve přivolat na pomoc policisty na lince 158.
mjr. Magdaléna Vlčková
