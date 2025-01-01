Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pod vlivem usedl za volant

Hlídce nadýchal téměř čtyři promile. 

V sobotu před jedenáctou hodinou dopolední vyjížděli dopravní policisté k havárii vozidla na účelové komunikaci u Prusinovic na Holešovsku.

Řidič osobního vozidla fabia vlivem svého podnapilého stavu rozhodně nebyl schopen bezpečně řídit a ovládat své vozidlo. Sjel do příkopu, kde postupně porazil několik dřevěných sloupků a tím poškodil oplocený ohradník. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Dechová zkouška překvapila i otrlé policisty. Výsledek, téměř čtyři promile.

Čtyřicetiletý muž je nyní podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu v krajním případě hrozí až tři léta za mřížemi, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.

11. srpna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

Odkazy do noveho okna

havárie

havárie 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 