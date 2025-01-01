Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pod vlivem usedl za volant
Hlídce nadýchal téměř čtyři promile.
V sobotu před jedenáctou hodinou dopolední vyjížděli dopravní policisté k havárii vozidla na účelové komunikaci u Prusinovic na Holešovsku.
Řidič osobního vozidla fabia vlivem svého podnapilého stavu rozhodně nebyl schopen bezpečně řídit a ovládat své vozidlo. Sjel do příkopu, kde postupně porazil několik dřevěných sloupků a tím poškodil oplocený ohradník. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Dechová zkouška překvapila i otrlé policisty. Výsledek, téměř čtyři promile.
Čtyřicetiletý muž je nyní podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu v krajním případě hrozí až tři léta za mřížemi, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.
11. srpna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.