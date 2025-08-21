Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pod vlivem drog vyjela na D3
Policisté z dálničního oddělení zastavili řidičku pod vlivem návykových látek, vezla sebou i dítě.
Pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky vyšetřují policisté z Dálničního oddělení Chotoviny ženu řidičku (1984) z Českých Budějovic. Policejní hlídka řidičku zastavila v srpnu na dálnici D3 na exitu 104 s vozidlem Mazda červené barvy. Policisté totiž reagovali na oznámení jiných řidičů, že tato žena řídí vozidlo ve velmi rozrušeném stavu, možná i pod vlivem nějakých omamných látek.
Při kontrole vozidla a řidičky policisté zjistili, že žena veze nezletilého spolujezdce a je pravděpodobně pod vlivem nějaké návykové látky, test na drogy byl pozitivní. Nezletilého cestujícího museli policisté předat otci a žena se podrobila dalšímu vyšetření v nemocnici.
Řidič na dálnici, která vyžaduje maximální pozornost, ovlivněný alkoholem nebo drogou, to je vždy velmi nebezpečná kombinace, nejen pro něho a jeho spolujezdce, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz
