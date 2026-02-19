Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem drog a s blokací řidičského oprávnění ujížděl hlídce

Jeho plán setřást policisty na poli nevyšel. 

V pondělí 16. února před polednem zaujal naši motorizovanou hlídku na silnici I/9 mezi Českou Lípou a Pihelem řidič octavie svým nebezpečným stylem jízdy, proto se ho rozhodla zkontrolovat.

Na zákonné výzvy policistů k zastavení ale zareagoval tak, že zvýšil rychlost na více jak 100 kilometrů v hodině a začal před nimi ujíždět. Svou jízdou přitom ohrožoval kromě sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Dvakrát se také dostal do přetáčivého smyku, vlivem čehož sjel jednou do příkopu a jednou naboural svodidla.  Přes obchvat Nového Boru a dále po silnici I/13 dojel na Prácheň, kde ho zpomalila kolona aut, proto odbočil vlevo do pole.

Zde jeho jízdu motorizované hlídky, za využití donucovacího prostředku násilného zastavení vozidla a zabránění odjezdu vozidla, ukončily.  Zadržení řidiče se neobešlo bez použití služebních pout. Jedná se o 37letého muže, který si o sobě zřejmě myslí, že se na něj dopravní předpisy nevztahují. Kromě toho, že řídil s blokovaným řidičským oprávněním, mu vyšel pozitivně orientační test na drogy. Lékařské vyšetření k bližšímu zkoumání jeho ovlivnění drogou bez uvedení důvodu odmítl.

Za pondělní jízdu mu nyní ve správním řízení hrozí vysoká pokuta včetně zákazu řízení.

19. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 