Pod vlivem drog a s blokací řidičského oprávnění ujížděl hlídce
Jeho plán setřást policisty na poli nevyšel.
V pondělí 16. února před polednem zaujal naši motorizovanou hlídku na silnici I/9 mezi Českou Lípou a Pihelem řidič octavie svým nebezpečným stylem jízdy, proto se ho rozhodla zkontrolovat.
Na zákonné výzvy policistů k zastavení ale zareagoval tak, že zvýšil rychlost na více jak 100 kilometrů v hodině a začal před nimi ujíždět. Svou jízdou přitom ohrožoval kromě sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Dvakrát se také dostal do přetáčivého smyku, vlivem čehož sjel jednou do příkopu a jednou naboural svodidla. Přes obchvat Nového Boru a dále po silnici I/13 dojel na Prácheň, kde ho zpomalila kolona aut, proto odbočil vlevo do pole.
Zde jeho jízdu motorizované hlídky, za využití donucovacího prostředku násilného zastavení vozidla a zabránění odjezdu vozidla, ukončily. Zadržení řidiče se neobešlo bez použití služebních pout. Jedná se o 37letého muže, který si o sobě zřejmě myslí, že se na něj dopravní předpisy nevztahují. Kromě toho, že řídil s blokovaným řidičským oprávněním, mu vyšel pozitivně orientační test na drogy. Lékařské vyšetření k bližšímu zkoumání jeho ovlivnění drogou bez uvedení důvodu odmítl.
Za pondělní jízdu mu nyní ve správním řízení hrozí vysoká pokuta včetně zákazu řízení.
19. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková