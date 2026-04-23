Pod vlivem byli oba
Jeden v pět ráno, druhý v pět odpoledne.
Výsledek jejich jednání je ale stejný. Oba přišli o řidičský průkaz, oběma byla zakázána další jízda a oběma hrozí až tři roky ve vězení.
Teprve dvacetiletý řidič usedl za volant po požití alkoholu. A nebylo ho asi úplně málo, protože mu policisté v úterý v pět hodin ráno naměřili 1,91 promile. Mezi Třemošnicí a Starým Dvorem, ve vozidle zn. Renault Laguna, nepřizpůsobil rychlost jízdy, při projíždění mírnou levotočivou zatáčkou dostal na mokré komunikaci smyk a skončil mimo vozovku na louce. Ve vozidle s ním jel spolujezdec, ani jeden neutrpěl žádné zranění.
Přibližně o dvanáct hodin později osmatřicetiletý řidič nadýchal ještě o téměř promile víc. Ve vozidle zn. Škoda Fabia, mezi obcemi Hamry a Vortová, také nepřizpůsobil rychlost jízdy a vyjel mimo komunikaci, narazil do stromu, sloupu veřejného osvětlení a následně do sloupu telefonního vedení. Řidič byl při nehodě zraněn a převezen do nemocnice. Nadýchal 2,76 promile.
23. dubna 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje