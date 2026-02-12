Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pod vlivem alkoholu způsobil nehodu, nyní si vyslechl sdělení podezření
Policisté z dopravního inspektorátu v Semilech uzavřeli případ dopravní nehody z konce loňského roku
Dne 28. prosince 2025 v brzkých ranních hodinách v Harrachově, couval řidič Škody Octavia z parkovacího místa, během čehož se střetl se zaparkovaným VW Transporterem. Čtyřiadvacetiletý řidič však nezastavil a z místa nehody ujel, aniž by učinil potřebná opatření, která mu ukládá zákon. Jak se později ukázalo, měl k tomu pádný důvod.
Před dopravní nehodou se byl mladík pobavit a posilnit alkoholem v nedalekém klubu. Z něj chtěl ale odjet autem. Svědkové události z obavy o jeho zdraví kvůli značné míře vypitého alkoholu přivolali záchrannou službu a zabránili mu v řízení auta. O této situaci vyrozuměl dispečink záchranné služby i Policii České republiky. Vyslaní policisté z OOP Harrachov na místě s mladíkem provedli dechovou zkoušku, která vykázala jasně pozitivní výsledek s hodnotou 2,06 promile alkoholu v krvi. Záchranáři opilého mladíka na místě vyšetřili, nicméně nebyl důvod pro jeho další hospitalizaci. Proto jej ponechali v rukou kamarádů. Záchranáři i policisté z místa odjeli, jelikož opilý výtečník byl v rukou svých přátel, kteří přislíbili, že jej dovedou do pokoje penzionu. Policisté z Harrachova si však chtěli být jisti, že vše probíhá tak, jak bylo domluveno a zanedlouho se vydali událost znovu prověřit. V momentě, kdy se k tomuto místu vraceli, všimli si Škody Octavie, která z parkoviště velkou rychlostí odjíždí. Harrachovští policisté ujíždějící automobil předepsaným způsobem zastavili, na což řidič reagoval a na odstavné ploše zaparkoval. Jednalo se o již dříve kontrolovaného mladíka, který ihned hlídce sdělil, že si je vědom, jakou chybu udělal. S mladíkem byla znovu provedena dechová zkouška, tentokrát v pozici řidiče, která byla pochopitelně opět pozitivní a to s hodnotou 1,97 promile alkoholu v krvi. Vzhledem k tomu, že při couvání z parkoviště opilý mladík naboural stojící vozidlo, na místo přijeli i dopravní policisté ze Semil, kteří si celou událost převzali. Škoda, kterou mladý řidič způsobil během dopravní nehody, byla vyčíslena na 16.000,-Kč. Zraněn naštěstí nikdo nebyl.
V uplynulém týdnu si tak mladík od dopravních policistů ze Semil převzal Záznam o sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který si může vysloužit pobyt za mřížemi až na tři léta.
12. února 2026
