Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pod vlivem alkoholu za volantem v Josefově Dole
Muž, který usedl za volant vozidla pod vlivem alkoholu, si vyslechl sdělení podezření ze spáchání přečinu.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 55letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil minulý týden ve čtvrtek 2. července. Tehdy odpoledne krátce před osmnáctou hodinou byl v Josefově Dole kontrolován policejní hlídkou při řízení osobního motorového vozidla. Provedenou dechovou zkouškou u něj policisté v dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,73 promile. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.
9. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí