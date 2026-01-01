Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pod vlivem alkoholu projížděl Turnovem
Muži, který v noci usedl za volant vozidla pod vlivem alkoholu, turnovští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Turnově ve zkráceném přípravném řízení sdělili 54letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil několik málo dní před koncem loňského roku. Tehdy byl totiž v Turnově v ulici Nádražní krátce po jednadvacáté hodině kontrolován policisty při řízení vozidla Škoda Fabia. V jeho dechu policejní hlídka na místě kontroly naměřila hodnotu alkoholu 1,52 promile. Podezřelý s naměřenou hodnotou souhlasil a po provedeném poučení lékařské vyšetření spojené s odběrem krve již nepožadoval. Nyní mu však v případě odsouzení hrozí za spáchání uvedeného přečinu trest odnětí svobody až na jeden rok.
6. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí