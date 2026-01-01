Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem alkoholu projížděl Turnovem

Muži, který v noci usedl za volant vozidla pod vlivem alkoholu, turnovští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu. 

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Turnově ve zkráceném přípravném řízení sdělili 54letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil několik málo dní před koncem loňského roku. Tehdy byl totiž v Turnově v ulici Nádražní krátce po jednadvacáté hodině kontrolován policisty při řízení vozidla Škoda Fabia. V jeho dechu policejní hlídka na místě kontroly naměřila hodnotu alkoholu 1,52 promile. Podezřelý s naměřenou hodnotou souhlasil a po provedeném poučení lékařské vyšetření spojené s odběrem krve již nepožadoval. Nyní mu však v případě odsouzení hrozí za spáchání uvedeného přečinu trest odnětí svobody až na jeden rok.


6. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 