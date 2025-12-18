Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pod vlivem alkoholu nezvládla projet kruhovým objezdem
Přes dvě promile alkoholu měla v krvi řidička, která z vozidlem havarovala na kruhovém objezdu v Jablonci nad Nisou.
V sobotu 6. prosince se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Palackého. Řidička s vozidlem Škoda Superb hodinu po půlnoci jela ve směru do centra města, kde při průjezdu kruhového objezdu nezvládla řízení a narazilo do kovového zábradlí i dopravní značky. Na místě provedenými dechovými zkouškami policisté ženě naměřili hodnoty alkoholu v dechu 1,52, 2,04 a 1,65 promile. S ohledem na tyto naměřené hodnoty byl řidička po provedeném poučení vyzvána k podrobení lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve. S tím ona souhlasila a rozborem její krve byla zjištěna hladina alkoholu v krvi 2,32 promile. Vzhledem k těmto skutečnostem policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří i nadále šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Při uvedené dopravní nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn.
18. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí