Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pod vlivem alkoholu nezvládla jízdu na koloběžce
Mladá žena jedoucí na koloběžce nestačila včas zastavit a narazila do vozidla.
Včera večer krátce před půl osmou hodinou se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Svatopluka Čecha a Podhorská. Osmadvacetiletá žena jela na koloběžce po ulici Svatopluka Čecha směrem z kopce dolů do centra města, přičemž nedokázala na mokré vozovce včas zastavit a narazila do vozidla VW Passat, jehož řidič s ním jel ve stejném směru jízdy. Po tomto nárazu žena upadla na vozovku. Při tomto pádu naštěstí neutrpěla žádné zranění. Ovšem policisté u ní provedenou dechovou zkouškou v jejím dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,74 promile. Výsledek provedené dechové zkoušky u řidiče měl výsledek negativní. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
11. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová