Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pod vlivem alkoholu nabourala jiné vozidlo i dopravní značení

Navíc má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. 

Šestačtyřicetiletá žena měla v polovině března předvést zběsilou a nebezpečnou jízdu krajským městěm, při které nabourala zaparkované vozidlo i dopravní značení. V brzkých ranních hodinách projížděla ulicemi Skuherského, Jeremiášova, J.Š. Baara, kde nabourala jedno ze zaparkovaných vozidel, a dále pokračovala k Rudolfovské, Na Sadech, Lipenské a dalších ulic. Při jízdě narazila i do dopravního značení. Zastavila až v obci Planá, kde byla policejní hlídkou podrobena dechové zkoušce, která ukázala více jak jedno a půl promile. Žena má navíc vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, a to až do června letošního roku. Škoda na nabouraném vozidle a značení přesáhla 40 000 korun. Řidička je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Do dvou týdnů by měla stanout před soudem. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. dubna 2026

