Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pod vlivem alkoholu naboural dvě další vozidla
Nadýchal bezmála tři promile.
Dvacetiletý řidič Fordu měl ke konci června způsobit dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, při níž naboural dvě vozidla, srazil několik popelnic a nárazem do jednoho z vozidel došlo i k poškození fasády domu.
Řidič jel v sobotu 20. června, kolem čtvrté hodiny ranní, po ulici Dobrovodská směrem k ulici V. Nezvala v krajském městě, když vlivem nepřiměřené rychlosti, a po požití alkoholu, vyjel mimo silnici, projel keři, narazil do dvou zaparkovaných automobilů Volkswagen, z nichž jedno z nich nárazem pokračovalo do fasády domu a srazil několik popelnic. Celkem po sobě zanechal škodu přesahující 60 000 korun. Mladý řidič je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se dále zabývají českobudějovičtí dopravní policisté.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
6. července 2026