Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pod vlivem alkoholu jel na elektrokoloběžce středem silnice
Navíc nebyl držitelem potřebného řidičského oprávnění.
V neděli 17. května letošního roku prováděli karlovarští dopravní policisté v Karlových Varech dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Kolem šestnácté hodiny odpolední si policisté všimli muže bez ochranné přilby jedoucího na elektrokoloběžce. Vzhledem k tomu, že jel vysokou rychlostí středem silnice a nerespektoval pravidla silničního provozu, rozhodli se ho předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat v ulici Pobřežní.
Následnou lustrací policisté zjistili, že sedmačtyřicetiletý řidič není držitelem potřebného řidičského oprávnění. Dechová zkouška u muže vyšla s pozitivním výsledkem 1,32 promile.
Na místě mu byla zakázána další jízda.
Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
nprap. Jan Bílek
18.5.2026