Pod smyšlenou legendou realizace bankovního projektu vylákala z lidí miliony korun

Jihočeský kraj - Falešná poradkyně úřadovala po celé republice nejméně šest let.

Jihočeští kriminalisté, kteří se zabývají hospodářskou trestnou činností, zahájili v uplynulých dnech trestní stíhání čtyřiatřicetileté ženy z Českobudějovicka, která minimálně šest let vystupovala jako poradkyně bankovní společnosti prezentující projekt, do kterého nalákala desítky lidí, z nichž vylákala miliony korun. Jelikož se ve světě financí obviněná opravdu pohybovala, bylo pro oslovené celkem jednoduché ji uvěřit a zapojit se do dobře promyšleného vylhaného projektu. Ten byl zaměřený na kontrolu poskytování spotřebitelských a hypotéčních úvěrů zákazníkům. Jako falešná zástupkyně bankovní společnosti realizující tento projekt pak dala osloveným k podpisu smlouvu na účasti v projektu. Celé to fungovalo tak, že si poškození vzali úvěry od bankovních institucí a podvodnice měla splátky úvěrů hradit společností, kterou zastupovala. Ti co tak učinili pak od té samé společnosti, která projekt realizovala, měli za účast dostávat odměny. Zpočátku obviněná splátky i odměny zasílala, nicméně, žádný takový podvod není udržitelný věčně, a tak se časem svým lidem, zapojeným do projektu, přestala ozývat a splátky hradit. Těm šťastnějším, kteří se do projektu zapojili již na začátku, tedy zhruba před šesti lety, jejich peníze vrátila, ostatní s prohlubujícím se finančním pádem obviněné už tolik štěstí neměli a chybí jim stovky tisíc či milionů korun. Celkem způsobila škodu přesahující dvacet milionů korun. Stále platí, důvěřuj, ale prověřuj. Své řečnické schopnosti, na které přilákala své známé a přes ně další účastníky tohoto projektu, tak bude moci obviněná v následujících měsících prezentovat před soudem, kde bude své počínání vysvětlovat.

13. ledna 2024

