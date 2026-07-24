Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pod nymburskými hradbami proběhla preventivní akce pro účastníky silničního provozu
Nejen za volantem je třeba dodržovat pravidla silničního provozu.
V týdnu v malebném prostředí pod nymburskými hradbami se uskutečnila společná preventivní akce zaměřená na bezpečnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Akce proběhla ve spolupráci s oddělením prevence Středočeského kraje Policie ČR, s BESIP a s dopravním inspektorátem Policie ČR Nymburk.
Hlídky se zaměřily na frekventovanou cyklostezku vedoucí podél Labe, kterou každodenně využívá široká veřejnost. Policisté kontrolovali všechny, kteří tuto trasu zvolili – chodce, cyklisty i jezdce na koloběžkách či elektrokoloběžkách.
Zaměřeno na povinnou výbavu i reflexní prvky
Hlavním cílem akce byla osvěta a kontrola dodržování bezpečnostních pravidel. Policisté se u cyklistů a koloběžkářů zaměřili především na:
- Povinnou výbavu bicyklů a koloběžek (funkční brzdy, osvětlení, odrazky).
- Používání ochranných přileb, které jsou pro jezdce do 18 let povinné, ale policisté jejich nošení důrazně doporučují všem věkovým kategoriím.
- Pravidla pro jízdu na elektrokoloběžkách a respektování ostatních uživatelů stezky.
U chodců preventista připomněl význam reflexních prvků při snížené viditelnosti a nutnost obezřetnosti při sdílení prostoru s rychleji se pohybujícími vozidly a koloběžkami.
Prevence s úsměvem a dárkem
Akce se nesla v duchu pozitivní prevence. Všichni vzorní účastníci provozu, kteří měli svou výbavu v pořádku a chovali se ohleduplně, si odnesli nejen pochvalu, ale i drobné preventivní předměty – reflexní pásky, doplňky na kola či informační materiály BESIPu.
„Naším cílem není řidiče, cyklisty či chodce primárně pokutovat, ale připomínat jim, že bezpečnost na cyklostezkách závisí na vzájemném respektu a dodržování základních pravidel,“ zaznělo od organizátorů akce.
Podobné preventivní akce budou na Nymbursku pokračovat i v následujících měsících, zejména na dalších frekventovaných turistických a cyklistických trasách.
Nezáleží na tom, jak daleko jedete, ale jak bezpečně dorazíte!
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
24. července 2026