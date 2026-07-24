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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pod nymburskými hradbami proběhla preventivní akce pro účastníky silničního provozu

Nejen za volantem je třeba dodržovat pravidla silničního provozu. 

V týdnu v malebném prostředí pod nymburskými hradbami se uskutečnila společná preventivní akce zaměřená na bezpečnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Akce proběhla ve spolupráci s oddělením prevence Středočeského kraje Policie ČR, s BESIP a s dopravním inspektorátem Policie ČR Nymburk.

Hlídky se zaměřily na frekventovanou cyklostezku vedoucí podél Labe, kterou každodenně využívá široká veřejnost. Policisté kontrolovali všechny, kteří tuto trasu zvolili – chodce, cyklisty i jezdce na koloběžkách či elektrokoloběžkách.

Zaměřeno na povinnou výbavu i reflexní prvky

Hlavním cílem akce byla osvěta a kontrola dodržování bezpečnostních pravidel. Policisté se u cyklistů a koloběžkářů zaměřili především na:

  • Povinnou výbavu bicyklů a koloběžek (funkční brzdy, osvětlení, odrazky).
  • Používání ochranných přileb, které jsou pro jezdce do 18 let povinné, ale policisté jejich nošení důrazně doporučují všem věkovým kategoriím.
  • Pravidla pro jízdu na elektrokoloběžkách a respektování ostatních uživatelů stezky.

U chodců preventista připomněl význam reflexních prvků při snížené viditelnosti a nutnost obezřetnosti při sdílení prostoru s rychleji se pohybujícími vozidly a koloběžkami.

Prevence s úsměvem a dárkem

Akce se nesla v duchu pozitivní prevence. Všichni vzorní účastníci provozu, kteří měli svou výbavu v pořádku a chovali se ohleduplně, si odnesli nejen pochvalu, ale i drobné preventivní předměty – reflexní pásky, doplňky na kola či informační materiály BESIPu.

„Naším cílem není řidiče, cyklisty či chodce primárně pokutovat, ale připomínat jim, že bezpečnost na cyklostezkách závisí na vzájemném respektu a dodržování základních pravidel,“ zaznělo od organizátorů akce.

Podobné preventivní akce budou na Nymbursku pokračovat i v následujících měsících, zejména na dalších frekventovaných turistických a cyklistických trasách.

Nezáleží na tom, jak daleko jedete, ale jak bezpečně dorazíte!

por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
24. července 2026

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