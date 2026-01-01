Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pod Kongresovým centrem Zlín je zákaz odbočení vlevo

Nové opatření povede k plynulejšímu průjezdu městem. 

Ode dneška nastala změna organizace dopravy v centru Zlína.

Na křižovatce ulic tř. T. Bati a Gahurova musí řidiči nově pokračovat ve směru jízdy pouze rovně na Jižní Svahy. Odbočení vlevo na Otrokovice je zakázáno.

Řidič, kteří chtějí jet na Otrokovice, mají možnost odbočit vlevo o křižovatku dál, u Městského divadla Zlín.

Tato změna by měla přinést plynulejší průjezd městem. Zároveň už nebude zablokovaná křižovatka pod Kongresovým centrem a zároveň se zvýší kapacita průjezdu touto křižovatkou.

15. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna

Křižovatka červená

Křižovatka červená 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 