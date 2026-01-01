Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pod Kongresovým centrem Zlín je zákaz odbočení vlevo
Nové opatření povede k plynulejšímu průjezdu městem.
Ode dneška nastala změna organizace dopravy v centru Zlína.
Na křižovatce ulic tř. T. Bati a Gahurova musí řidiči nově pokračovat ve směru jízdy pouze rovně na Jižní Svahy. Odbočení vlevo na Otrokovice je zakázáno.
Řidič, kteří chtějí jet na Otrokovice, mají možnost odbočit vlevo o křižovatku dál, u Městského divadla Zlín.
Tato změna by měla přinést plynulejší průjezd městem. Zároveň už nebude zablokovaná křižovatka pod Kongresovým centrem a zároveň se zvýší kapacita průjezdu touto křižovatkou.
15. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková