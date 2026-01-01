Policie České republiky  

Počty registrovaných a objasněných skutků na územích odborech ČR od roku 2004

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

  1. „Statistiky „nápadu trestné činnosti“ (počet registrovaných skutků) a „objasněnosti“ v členění podle územních odborů krajských ředitelství Policie České republiky, včetně Prahy, za posledních 20 celých kalendářních let, tedy za roky 2005–2024 včetně.
  2. U každého roku a územního odboru (resp. Prahy) prosím uveďte:
    – rok,
    – název územního odboru / Praha,
    – počet registrovaných skutků,
    – počet objasněných skutků,
  3. Preferuji poskytnutí dat ve strojově čitelném formátu (CSV nebo XLSX) 
  4. Pokud by byly informace součástí širšího zdroje statistických dat, lze tyto poskytnout v celku. Vytřídění požadovaných informací tedy není součástí požadavku. Pokud se požadované kompletní informace nacházejí ve veřejných zdrojích lze na ně konkrétně odkázat.
  5. Prosím o poskytnutí informací elektronicky do datové schránky, uvedené v záhlaví žádosti. Pokud bude požadována úhrada nákladů, žádám o předchozí oznámení výše a položkového rozpisu podle § 17.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla datový soubor „Počty registrovaných a objasněných skutků na územích odborech ČR od roku 2004“, jenž obsahuje data, která jsou statisticky vedena a kterými povinný subjekt disponuje. K přiloženému souboru je nutno však uvést, že za danou požadovanou dobu se udála řada větších či menších změn, z nichž většina znemožňuje porovnávání počtů napříč časových období, přičemž těch nejdůležitějších jsou:
 

  • změna trestního zákona/zákoníku v letech 2010 a 2020, kdy byla zcela změněna kvalifikace a hranice škod a prospěchu trestných činů, počty jsou tedy naprosto neporovnatelné,
  • změna územního členění útvarů Policie ČR od roku 2010 a to z 10ti krajů na 14,
  • napříč lety probíhá vyhodnocování nápadu a akčnosti a na to navazující optimalizace územního rozdělení útvarů Policie ČR. Útvary jsou různě rušeny nebo vytvářeny, přejmenovány, případně i přesunuty z jednoho většího celku do jiného. Kontinuální seznam takových změn nemáme k dispozici (poznáme to pouze ve výstupech, když nějaký útvar zmizí nebo se objeví). Např. Cizinecká policie figurovala jako "patnáctý" kraj pouze v roce 2016, poté opět jako územní celek "zanikla".
     

V tabulce jsou uváděny počty:
1) registrovaných skutků, kdy se jedná o počty trestných činů spáchaných na území ČR, které byly ve smyslu § 158/3 tr. řádu zahájeny v předmětném roce,
2) objasněných skutků, přičemž se jedná o registrované skutky, které byly v témže roce i objasněny,
3) skutků objasněných dodatečně, tedy se jedná o skutky, které byly objasněny v předmětném roce, ale registrované v některém z přecházejících roků.

Dále je třeba uvést, že podílem registrovaných a objasněných skutků (tedy registrováno => z toho objasněno) lze získat "objasněnost", kterou udáváme v procentech a je vždy menší nebo rovna 100%. Do ní samozřejmě nejsou započítány dodatečně objasněné skutky.


pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 29. 1. 2026

