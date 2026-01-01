Policie České republiky  

Počty příslušníků a zaměstnanců policie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací.

  1. Počet zaměstnanců Policie ČR v pracovním poměru ke dni 1. 1. 2025, 1. 1. 2024 a 1. 1. 2023.
  2. Počet příslušníků Policie ČR ve služebním poměru ke dni 1. 1. 2025, 1. 1. 2024 a 1. 1. 2023.
  3. Celkový počet zaměstnanců Policie ČR (tedy zaměstnanců v pracovním poměru, tak příslušníků ve služebním poměru) ke dni 1. 1. 2025, 1. 1. 2024 a 1. 1. 2023.
  4. Počet systemizovaných míst Policie ČR ke dni 1. 1. 2025, 1. 1. 2024 a 1. 1. 2023.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost o informace posoudila a požadované informace žadatelce poskytla v tabulce níže.

Počet systemizovaných míst

Počet příslušníků

Počet zaměstnanců

Celkový počet

1. 1. 2023

56 160

39 422

9 833

49 255

1. 1. 2024

55 809

40 358

9 132

49 490

1. 1. 2025

55 820

40 320

9 080

49 400

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 2. 2025

