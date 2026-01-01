Počty příslušníků a zaměstnanců policie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací.
- Počet zaměstnanců Policie ČR v pracovním poměru ke dni 1. 1. 2025, 1. 1. 2024 a 1. 1. 2023.
- Počet příslušníků Policie ČR ve služebním poměru ke dni 1. 1. 2025, 1. 1. 2024 a 1. 1. 2023.
- Celkový počet zaměstnanců Policie ČR (tedy zaměstnanců v pracovním poměru, tak příslušníků ve služebním poměru) ke dni 1. 1. 2025, 1. 1. 2024 a 1. 1. 2023.
- Počet systemizovaných míst Policie ČR ke dni 1. 1. 2025, 1. 1. 2024 a 1. 1. 2023.
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost o informace posoudila a požadované informace žadatelce poskytla v tabulce níže.
|
Počet systemizovaných míst
|
Počet příslušníků
|
Počet zaměstnanců
|
Celkový počet
|
1. 1. 2023
|
56 160
|
39 422
|
9 833
|
49 255
|
1. 1. 2024
|
55 809
|
40 358
|
9 132
|
49 490
|
1. 1. 2025
|
55 820
|
40 320
|
9 080
|
49 400
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 2. 2025