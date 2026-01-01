Počty pobytových kontrol
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal „o poskytnutí následujících informací nebo statistických dat, které se týkají:
1. Kontroly cizineckou policií (počet).
2. Počet porušení pobytu v ČR.
3. Počet nelegálních migrantů.
4. Počet zjištění padělání dokumentů.
4.1. Z toho počty ze Slovenska, Polska, Rumunska a Moldavska.
5. Počet trestních činů spáchaných Ukrajinci.
6. Počet deportaci (všech).
7. Počet teroristických aktů nebo jiných závažných aktů proti zájmům republiky.“.
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Kontroly cizineckou policii (počet provedených pobytových kontrol).
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
113 444
|
156 893
|
255 791
|
317 988
Ad 2) Počet porušení pobytu v ČR.
V případě, kdy cizinec poruší pobytový režim v ČR, spadá do kategorie nelegální migrace, podle dostupných dat jsou počty osob v otázce č. 2 a 3 shodné.
Ad 3) Počet nelegálních migrantů.
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
29235
|
13898
|
9461
|
10838
Ad 4) Počet zjištění padělání dokumentů.
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
979
|
1500
|
2078
|
1652
Ad 4.1) Z toho počty ze Slovenska, Polska, Rumunska a Moldavska.
Ředitelství služby cizinecké policie nemá tato data k dispozici.
Ad 5) Počet trestních činů spáchaných Ukrajinci.
Ředitelství služby cizinecké policie nemá tato data k dispozici.
Ad 6) Počet deportaci (všech).
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
307
|
235
|
201
|
204
Ad 7) Počet teroristických aktů nebo jiných závažných aktů proti zájmům ČR
Ani těmito daty Ředitelství služby cizinecké policie nedisponuje.