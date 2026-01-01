Počty pobytových kontrol

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal „o poskytnutí následujících informací nebo statistických dat, které se týkají:

1. Kontroly cizineckou policií (počet).

 2. Počet porušení pobytu v ČR.

 3. Počet nelegálních migrantů.

 4. Počet zjištění padělání dokumentů.

     4.1. Z toho počty ze Slovenska, Polska, Rumunska a Moldavska.

 5. Počet trestních činů spáchaných Ukrajinci.

 6. Počet deportaci (všech).

 7. Počet teroristických aktů nebo jiných závažných aktů proti zájmům republiky.“.


 

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace: 

Ad 1) Kontroly cizineckou policii (počet provedených pobytových kontrol).

2022

2023

2024

2025

113 444

156 893

255 791

317 988

Ad 2) Počet porušení pobytu v ČR.

​V případě, kdy cizinec poruší pobytový režim v ČR, spadá do kategorie nelegální migrace, podle dostupných dat jsou počty osob v otázce č. 2 a 3 shodné.

Ad 3) Počet nelegálních migrantů.

2022

2023

2024

2025

29235

13898

9461

10838

Ad 4) Počet zjištění padělání dokumentů.

2022

2023

2024

2025

979

1500

2078

1652

Ad 4.1)   Z toho počty ze Slovenska, Polska, Rumunska a Moldavska.

    Ředitelství služby cizinecké policie nemá tato data k dispozici.

Ad 5)  Počet trestních činů spáchaných Ukrajinci.

Ředitelství služby cizinecké policie nemá tato data k dispozici.
 

Ad 6)  Počet deportaci (všech).

2022

2023

2024

2025

307

235

201

204

Ad 7)   Počet teroristických aktů nebo jiných závažných aktů proti zájmům ČR

Ani těmito daty Ředitelství služby cizinecké policie nedisponuje.


 

