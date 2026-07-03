Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Poctivá nálezkyně odevzdala peněženku s 50 tisíci
Žena neváhala ani vteřinu a peněženku odnesla policistům.
Zachovala se tak, jak by se měl zachovat každý, ovšem bohužel ne každý se nakonec tak zachová. Sedmatřicetiletá žena z Chebu našla v úterý 30. června letošního roku v ranních hodinách před jednou z místních pekáren peněženku s doklady či finanční hotovostí.
Žena neváhala a okamžitě se s peněženkou vydala na obvodní oddělení Cheb – město, kde jí předala policistům. Ti z dokladů v peněžence zjistili majitele, kterým byl dvaašedesátiletý muž z Chebu. Ten se následně dostavil na obvodní oddělení, kde mu byla peněženka vydána, jelikož nebylo pochyb, že je jejím vlastníkem.
Po necelých dvou hodinách tak měl muž zpět svou peněženku, s kompletním obsahem, se všemi osobními doklady, platebními karty i finanční hotovostí přes 50 tisíc korun.
Jak se v podobné situace zachovat?
V souvislosti s tímto případem zároveň připomínáme, že pokud někdo nalezne na ulici peněženku nebo jinou cennou věc, měl by ji bez zbytečného odkladu odevzdat nejbližší policejní služebně, obecnímu úřadu nebo přímo jejímu majiteli, pokud je znám. Přisvojení si nalezené věci totiž může být za určitých okolností kvalifikováno jako zatajení věci, za který hrozí podle zákona až roční trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.
nprap. Jakub Kopřiva
3.7.2026