Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Počítačová hra posloužila jako zdroj miliónových příjmů
Dva muži z Moravskoslezského kraje zbohatli díky jedné z nejznámějších on-line her.
Na základě trestního oznámení, které zaslal anonym v podobě emailu, se podařilo novojičínským kriminalistům odhalit protiprávní jednání související s porušením autorských práv. Činnost již dnes obviněných lidí byla sofistikovaná a její odhalování trvalo dlouhé měsíce. Kriminalisté se však nevzdali a šli za jasným cílem. Odkrýt, objasnit a zabránit k pokračování páchání trestné činnosti.
Obvinění měli využít zdrojový kód počítačové hry, který byl zveřejněn na internetu. Hra je oblíbená zajímavým tématem, který je inspirován asijskou mytologií a orientální kulturou. Vynalézaví muži, i přestože nevlastnili licenční smlouvu, měli upravit zdrojový kód hry takovým způsobem, že je hráč od sebe nerozlišil. Poté měli hru umístit veřejně a bezplatně na internetu. Velké peníze však inkasovali za vylepšené charakteristiky herních postav. Tento počítačový byznys jim vynesl přes deset miliónů korun.
Kriminalista oddělení hospodářské kriminality Nový Jičín obvinil dva muže ve věku 46 a 47 let ze zločinu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, za který jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až 8 let. Díky precizní práci a důrazu se podařilo policistům zajistit finanční prostředky a nemovitosti v celkové částce zhruba 12 miliónů korun.
dne 19. června 2026
nprap. PhDr. Petra Hrubá, MBA