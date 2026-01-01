Početní stavy, služební příjmy a platy příslušníků a zaměstnanců Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal „o poskytnutí následujících informací týkajících se Policie České republiky
• skutečný početní stav přepočtený na pracovní úvazky
• průměrný hrubý měsíční plat
• průměrný osobní příplatek
k rozhodnému datu 1. 4. 2026 u zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky zařazených u jednotlivých krajských ředitelství Policie ČR, a to
• v členění podle platových tříd,
• samostatně za příslušníky Policie ČR ve služebním poměru,
• samostatně za zaměstnance Policie ČR v pracovním poměru,
• zvlášť pro vedoucí (s příplatkem za vedení),
• zvlášť pro osoby bez příplatku za vedení.“
Policie České republiky poskytla žadateli dokument obsahující soubor požadovaných informací v členění podle krajských ředitelství policie a vztahujících se k datu 1. dubna 2026. V této souvislosti zároveň poskytla žadateli následující doprovodné informace:
Podle ustanovení § 113 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, příslušníkům Policie České republiky náleží za výkon služby služební příjem, který tvoří základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, příplatek za službu ve svátek, osobní příplatek, odměna, služební příjem za službu přesčas a stabilizační příplatek. Zaměstnancům Policie České republiky náleží plat za práci ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Pokud komplexu kritérií stanovenému v žádosti (služební nebo pracovní zařazení v konkrétním krajském ředitelství policie, služební nebo pracovní poměr, tarifní nebo platová třída, služební nebo pracovní místo s příplatkem za vedení nebo bez tohoto příplatku) odpovídá k datu 1. dubna 2026 pouze jedna osoba, požadovaná informace nevyjadřuje průměrnou hodnotu měsíčního služebního příjmu nebo platu, respektive osobního příplatku, všech pracovníků odpovídajících stanovenému komplexu kritérií, nýbrž vyjadřuje konkrétní částku služebního příjmu nebo platu, respektive osobního příplatku, náležející konkrétnímu pracovníkovi za měsíc březen 2026. V takovém případě je požadovaná informace osobním údajem, neboť na základě stanoveného komplexu kritérií by bylo možno dotčenou fyzickou osobu identifikovat. Povinný subjekt proto v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu s textem předmětné žádosti o informace, kde žadatel výslovně uvádí, že „žádost se týká výhradně agregovaných údajů a nesměřuje k identifikaci konkrétních fyzických osob“, znečitelnil v dokumentu poskytnutém žadateli informace mající charakter osobních údajů.
PhDr. Jiří Vokuš, 3. června 2026