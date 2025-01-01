Policie České republiky  

Početní stavy a odměny příslušníků Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal následujících informací:  

„* Celková výše odměn rozdělených Policejním prezidiem České republiky jednotlivým Krajským ředitelstvím policie v roce 2025 od 1. 1.2025 do 30. 5. 2025.

* Přehled o průměrném počtu policistů u každého Krajského ředitelství policie ve shora uvedeném období, aby bylo možné posoudit poměr odměn k počtu policistů - doplnit o počet obsazených a volných tabulek v daném kraji. Tedy ve formátu např. KRPU - tabulky 3000/4000 - výše odměn 1.000.000,- Kč.

* Podrobné informace k Libereckému kraji v uvedeném období:

* Výše odměn přidělených jednotlivým Územním odborům v rámci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ve shora uvedeném období včetně průměru na sloužícího policistu v daném územním odboru. Výše odměn na jednotlivé útvary v rámci krajského ředitelství (např. oddělení tisku a prevence, krajské skpv, kancelář krajského ředitele, atd.)

* V rámci Územního odboru Liberec: Podrobný rozpis výše odměn přidělených jednotlivým útvarům (např. konkrétní obvodní oddělení, dopravní inspektorát, kriminální služba, kancelář ředitele, atd.) a přesné částky přidělené těmto útvarům.“

Policie České republiky shledala, že první dva body žádosti se týkají všech krajských ředitelství policie, zatímco zbylé tři se vztahují výhradně k působnosti Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Proto žádost rozdělila tak, že její první a druhý bod vyřídilo Policejní prezidium České republiky a její třetí, čtvrtý a pátý bod Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. 

Policejní prezidium České republiky poskytlo žadateli informace požadované v prvních dvou bodech jeho žádosti.

PhDr. Jiří Vokuš, 8. srpna 2025

