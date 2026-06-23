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Počet zapomenutých zavazadel na letišti v Praze strmě roste

Každé z nich znamená potencionální bezpečnostní hrozbu. 

S naplno rozběhnutou letní sezónou se každoročně na Letišti Václava Havla Praha výrazně zvyšuje počet osob, které se chystají na zaslouženou dovolenou. V nejvytíženějším období se očekává až 70 tisíc cestujících denně. S tímto nárůstem jde ruku v ruce alarmující trend, kterým je rapidní zvýšení počtu odložených a nehlídaných zavazadel v odbavovacích halách i veřejných prostorách. Během prvních pěti měsíců roku 2026 zkontrolovali policisté z inspektorátu cizinecké policie již 697 takových nálezů, což představuje meziroční nárůst o 38 %. Každé opuštěné zavazadlo přitom znamená aktivaci náročných bezpečnostních opatření, která komplikují provoz celého letiště.

Zatímco za celý rok 2025 bylo prověřeno 1 709 zavazadel (nárůst o 20 % oproti roku 2024), letošní trend naznačuje další citelné zhoršení situace.

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2026

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„Každé nehlídané zavazadlo vnímáme jako potenciální bezpečnostní hrozbu. Musíme okamžitě uzavřít dotčený prostor, povolat pyrotechniky a psovody a provést nezbytná bezpečnostní opatření. To vše může v konečném důsledku znamenat zastavení provozu, zpoždění letů a pro cestující, kteří si své věci neuhlídali, i reálnou šanci, že jejich dovolená skončí dříve, než začala,“ uvádí plukovník Tomáš Jelínek, vedoucí Inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha Ruzyně.

I přes intenzivní osvětu a pravidelná hlášení rozhlasu v několika jazycích cestující prevenci stále podceňují. V předodletovém stresu lidé často zapomínají na základní bezpečnostní pravidla.

Aby vaše cesta byla co nejpříjemnější:

Mějte svá zavazadla neustále u sebe. I krátké vzdálení se od kufru (např. při nákupu kávy či návštěvě toalety) může vyvolat bezpečnostní poplach.

Dorazte včas.  Doporučujeme počítat s dostatečnou časovou rezervou. Ideálně 3 hodiny před odletem.

Doklady po ruce. Platný cestovní pas či občanský průkaz je základem hladkého odbavení.

Pozor na nevhodné vtipy. Žerty o bombách či jiných nebezpečných předmětech nejsou na letišti vnímány jako humor, ale jako hrozba vyžadující náš okamžitý zásah.



23. 06. 2026
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie

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