Počet vedoucích pracovníků
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb
Žadatel požádal o sdělení následujících informací (cituji):
„Celkový počet vedoucích pracovníků působících na úrovni krajských ředitelství
Policie České republiky, a to v členění na:
1. Ředitelé Krajského ředitelství
2. Náměstci
3. Vedoucí odborů
4. Vedoucí oddělení v působnosti jednotlivých odborů na úrovni krajského ředitelství“.
Policejní prezidium České republiky žadateli zaslalo požadované informace (viz příloha).
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025