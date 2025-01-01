Policie České republiky  

Počet vedoucích pracovníků

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb 

Žadatel požádal o sdělení následujících informací (cituji):

Celkový počet vedoucích pracovníků působících na úrovni krajských ředitelství
Policie České republiky, a to v členění na:
1. Ředitelé Krajského ředitelství
2. Náměstci
3. Vedoucí odborů
4. Vedoucí oddělení v působnosti jednotlivých odborů na úrovni krajského ředitelství“.

Policejní prezidium České republiky žadateli zaslalo požadované informace (viz příloha). 

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025

