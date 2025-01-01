Počet tiskových mluvčích
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„kolik mluvčích aktuálně zaměstnává PČR“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:
Informační (personální) systém EKIS nevede ve vztahu k příslušníkům Policie České republiky ani k zaměstnancům Policie České republiky funkci „tiskový mluvčí“. Nicméně je možné uvést, že v rámci Policie České republiky je v současné době zřízeno 16 pracovišť, v jejichž působnosti je mimo jiné poskytování informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků. Na každém krajském ředitelství policie je zřízeno jedno takové pracoviště (oddělení tisku nebo oddělení tisku a prevence). V rámci Policejního prezidia České republiky je zřízen odbor komunikace a vnějších vztahů a v rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „SKPV“) je zřízeno oddělení tisku a prevence. V rámci všech těchto pracovišť je v současné době celkem zařazeno 161 policistů a 8 občanských zaměstnanců.
Tito pracovníci jsou podle interního aktu řízení oprávněni poskytovat informace veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, ale zveřejňují informace také přímo na internetových stránkách Policie České republiky, prostřednictvím profilů Policie České republiky na sociálních sítích, vyřizují běžné dotazy občanů či organizací, vyřizují žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a plní řadu dalších úkolů například v oblasti prezentační nebo preventivní činnosti.
Další osoby pověřené poskytováním informací prostřednictvím sdělovacích prostředků jsou určeny na vybraných útvarech Policie České republiky s celostátní působností (Národní protidrogová centrála SKPV, Ochranná služba, Ředitelství služby cizinecké policie). Na každém z těchto útvarů je komunikací s médii pověřena 1 osoba, která kromě toho plní také řadu dalších úkolů.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 3. 12. 2025