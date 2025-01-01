Počet příslušníků a zaměstnanců policie sloužících na území Prahy 7
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„na základě informačního zákona 106/1999 Sb., Zákona o svobodném přístupu k informacím, prosím o sdělení počtu zaměstnanců policejního prezidia trvale sloužících v objektech na území Prahy 7.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost o informace posoudila a sdělila žadateli, že v objektech na území Prahy 7 je zařazeno 413 policistů a občanských zaměstnanců Policejního prezidia České republiky.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 31. 12. 2025