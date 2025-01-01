Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Počet příslušníků a zaměstnanců policie sloužících na území Prahy 7

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

na základě informačního zákona 106/1999 Sb., Zákona o svobodném přístupu k informacím, prosím o sdělení počtu zaměstnanců policejního prezidia trvale sloužících v objektech na území Prahy 7.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost o informace posoudila a sdělila žadateli, že v objektech na území Prahy 7 je zařazeno 413 policistů a občanských zaměstnanců Policejního prezidia České republiky.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 31. 12. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 