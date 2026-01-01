Počet příslušníků
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací, citace:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení počtu příslušníků Policie České republiky, prosím o celkový rozpis počtů příslušníků podle všech hodností k 1. 3. 2026." To znamená kolik policistů slouží konkrétně v hodnosti nadstrážmistr, podpraporčík, praporčík nadpraporčík, podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník a celkově generál, nikoliv však kolik je tabulkových míst, ale kolik je na jednotlivých hodnostech skutečně službu konajících příslušníků.“
Policie České republiky, jako subjekt povinný ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., provedla prověření a doložení požadovaných informací. Na základě těchto úkonů bylo zjištěno, že v době podání žádosti byly k dispozici nejaktuálnější souhrnné údaje o skutečném počtu příslušníků Policie České republiky v jednotlivých služebních hodnostech pouze ke dni 1. ledna 2026. Tyto údaje byly poskytnuty.
kpt. Mgr. Klára Szabová, 20. 04. 2026