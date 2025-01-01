Počet policistů v České republice
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„Vážený pane/vážená paní,
tímto žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Prosím o sdělení nejnovějších dostupných údajů o početním stavu policistů Policie ČR, a to:
1. Celkový počet policistů v České republice.
2. Počet policistů podle pohlaví (muži/ ženy).
3. Rozložení policistů podle věkových kategorií.
4. Nejvyšší dosažené vzdělání policistů v jednotlivých kategoriích.
Upřesňuji bod 4. v žádosti:
Žádám o sdělení údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání policistů v České republice, pokud těmito
informacemi disponujete.
Konkrétně žádám o poskytnutí údajů ve formě procentuálního zastoupení policistů podle nejvyššího
dosaženého vzdělání, například:
základní vzdělání – X %
střední vzdělání bez maturity – X %
střední vzdělání s maturitou – X %
vyšší odborné vzdělání – X %
vysokoškolské vzdělání – X %.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla datový soubor „Struktura policistů – věk, pohlaví, vzdělání“, ve kterém jsou požadovaná statistická data k 1. 1. 2025.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 12. 2025