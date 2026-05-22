Pobytové kontroly v Libereckém kraji pokračují
Během neděle jsme zkontrolovali 12 ubytoven a celkem 365 osob.
V neděli 17. května od brzkých ranních hodin až do večera probíhala v Libereckém kraji akce s názvem „UBYTOVNA 2 – 2026“, zaměřená na kontrolu oprávněnosti pobytu cizinců a oprávněnosti k výkonu zaměstnání.
Během akce jsme navštívili celkem 12 ubytovacích zařízení, kde se nám podařilo zkontrolovat 365 osob. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 276 cizinců.
Kontrolou jsme zjistili 13 přestupků porušujících zákon o pobytu cizinců na území ČR, za které jsme uložili 11 pokut v příkazním řízení v celkové výši 16 tisíc korun. Také se nám podařilo ztotožnit místního občana, na kterého byl vydán příkaz k zatčení. Ten pak putoval do jedné z brněnských cel. Další čtyři osoby jsme zajistili pro neoprávněný pobyt na území naší republiky a jednu osobu pro neoprávněný výkon zaměstnávání na území ČR. S těmito osobami je vedeno řízení o správním vyhoštění.
Obdobné kontroly v našem kraji budou probíhat i nadále.
22. května 2026
